Нырнет к акулам и крокодилам! Боец UFC после COVID-19 рискнет своей жизнью

Непобедимый швед, который сбежал из России, в марте едва не завершил карьеру

Шведский боец UFC с чеченскими корнями Хамзат Чимаев решил тренироваться в экстремальных условиях. Мастер смешанных единоборств, выступающий в в полусредней и средней весовых категориях, решил будет готовиться с акулами и крокодилами. Ранее сбежавший из России чеченец бросил вызов Макгрегору.

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Про необычный подход Чимаева к тренировкам рассказал менеджер бойца Али Абдель-Азиз.

"На этой неделе мы побеседовали с ним. Он сказал мне, что даже собирается освоить в качестве нового спецметода тренировок плавание с акулами и крокодилами", — цитирует менеджера MMA Mania

Хамзат Чимаев / Фото: Instagram

Напомним, что 1 марта 2021 года после долгого лечения от COVID-19 и тяжелого восстановления Хамзат объявил о завершении карьеры в UFC. Однако президент промоушена Дана Уайт помог ему с организацией лечения, а глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично убеждал не бросать большой спорт.

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Отметим, что 26-летний Чимаев провел в смешанных единоборствах девять боев, и все выиграл. В том числе и три поединка на турнирах UFC. В 2011 году он сбежал из России и попросил политического убежище в Швеции.

Ранее UFC представил ТОП-10 лучших нокаутов 2020 года, и досрочная победа Чимаева над Джеральдом Миршартом оказалась в пятерке.

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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