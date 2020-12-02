Нурмагомедов вернется в "клетку" ради 100 миллионов долларов

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, после октябрьской победы над Джастином Гейджи заявивший о завершении карьеры, готов ее возобновить и провести в бойцовской "клетке" реванш с Конором Макгрегором – но лишь при условии, что ему дадут гонорар в 100 миллионов долларов.
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"Президент UFC Уайт предложит деньги. Соперником удивить тяжело. Кого он мне предложит? Обоих – и Макгрегора, и Порье – я придушил, что мне с ними выяснить? Спортивного интереса там нет, они оба сдались мне. Лошадь не бегает, пока осел не выиграет. Есть такая аварская поговорка. Если деньги мне дадут, около 100 миллионов – вот это уже проблема. Но, повторюсь, спортивного интереса я там уже не вижу", – цитирует 32-летнего россиянина Хабиба Нурмагомедова Чемпионат
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Ранее, говоря о мотивах завершения карьеры, Нурмагомедов сказал, что не видит смысла продолжать ее без отца,который умер от последствий коронавируса. Хабиб отметил, что хочет больше внимания уделить матери.
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