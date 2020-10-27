Нурмагомедов согнал 8,5 кг за шесть дней, а потом неудержимо заедал победу

Российский спортсмен признался, что был очень голодным

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 на "Бойцовском острове" в ОАЭ заказал себе сразу бургеры. Российский спортсмен признался, что был очень голодным и решил себя не сдерживать после такого боя. Тем более звезде смешанных пришлось сильно похудеть ради поединка. Сообщалось, что Нурмагомедов согнал 8,5 кг за шесть дней, в том числе 3 кг утром до взвешивания.

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"Я взял колу со льдом и два бургера. Я был очень голодным. Сегодня я буду неудержим, ведь я это заслужил", – сказал Нурмагомедов в комментарии ESPN.

Напомним, что Нурмагомедов выиграл у американца удушающим приемом во втором раунде. Таким образом Хабиб Нурмагомедов одержал свою 29 победу при ноле в графе поражений. После чего Хабиб шокировал мир заявлением о завершении карьеры.

Хабиб Нурмагомедов / Фото: Instagram

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Это был первый бой для Нурмагомедова после смерти его отца. Напомним, папа и тренер Хабиба 57- летний Абдулманап Нурмагомедов умер в московской больнице в начале июля из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что за последний бой в UFC Хабиб получит миллионы из четырех источников.

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