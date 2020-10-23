Нурмагомедов полностью разделся, чтобы попасть в вес перед боем с Гэтжи

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный обладатель этого титула Джастин Гэтжи прошли взвешивание накануне поединка 24 октября. Россиянин первым уложился в вес, показав 70,3 кг. Правда, для этого Хабибу пришлось раздеться догола. Гэтжи показал такой же вес, но сделал это без лишней нервотрепки и остался в нижнем белье.

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Напомним, бой Хабиб — Гэтжи состоится 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби и возглавит кард турнира UFC 254. Сообщалось, что россиянин согнал 8,5 кг за шесть дней, в том числе 3 кг утром до взвешивания.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. И на взвешивании россиянину также пришлось снять с себя все, чтобы уложиться в категорию. В итоге Хабиб победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На данный момент на счету Нурмагомедова 28 выигрышей в 28 поединках в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае неожиданно победил Тони Фергюсона, одержав 22 победы и потерпев 2 поражения в 24 боях в MMA.

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Это будет первый бой для Нурмагомедова после смерти его отца. Напомним, отец и тренер Хабиба 57- летний Абдулманап Нурмагомедов умер в московской больнице в начале июля из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

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Смотрите, как проходило взвешивание Фергюсона и Гэтжи

UFC249 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

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