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Нурмагомедов – Гейджи: где смотреть бой года в UFC

24 октября, 20:19

Олег Люлька Олег Люлька

Американский ударник в ОАЭ попытается лишить своего российского визави статуса непобедимого

Вечером в субботу, 24 октября, на Бойцовском острове в ОАЭ пройдет главный бой года в смешанных единоборствах. Чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову будет противостоять второй номер рейтинга американец Джастин Гейджи. Ориентировочно, поединок начнется в 23:00 по киевскому времени. Онлайн боя Нурмагомедов – Гейджи и вечера UFC254 доступен на нашем сайте.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ НУРМАГОМЕДОВ – ГЕЙДЖИ

Поединок Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гейджи в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine, доступный на сервисе OLL.TV.

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Отметим, что 32-летний Хабиб Нурмагомедов, известный удушающими приемами, выиграл все свои 28 боев в UFC.

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В свою очередь, 31-летний Джастин Гейджи в 24 боях в профи одержал 22 победы и потерпел 2 поражения. Он, в отличие от Хабиба, ударник. Смотрите лучшие нокауты от американца:

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Котировки на бой. Хабиб – большой фаворит поединка. Коэффициент на победу Нурмагомедова составляет 1.29, а ставку на успех Гейджи можно сделать с котировкой 3.99. Таким образом вероятность выигрыша американца оценивают в 24%, а россиянина – в 76%.

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Смотрите один из самых ярких нокаутов года в смешанных единоборствах

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Хабиба в UFC

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Источник: Сегодня|Спорт

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