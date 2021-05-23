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Не для слабонервных! После ужасного рассечения кровь заливала лицо китаянки, которая еле отбивалась

Елена Павлова Елена Павлова
23 мая, 09:05
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Титулованная американка Карла Эспарза техническим нокаутом выиграла у китаянки Янь Сяонань 22 мая на турнире по смешанным единоборствам в Лас-Вегасе
Карла Эспарза закончила поединок в крови
Карла Эспарза закончила поединок в крови / Фото: UFC

Минувшей ночью на турнире UFCVegas27 в Лас-Вегасе одно из самых кровавых сражений устроили американка Карла Эспарза и китаянка Янь Сяонань. Поединок получился зрелищным, но достаточно скоротечным, и завершился уже во втором раунде. Ранее "Бульдог" загрыз американца за минуту и потребовал 75 000 долларов.

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33-летняя Эспарза по прозвищу "Печеньковый монстр" завершила поединок техническим нокаутом во 2-м раунде. К этому времени она фактически рассекла лоб своей сопернице, которая истекала кровью, и добивала Янь в партере.

Вся в чужой крови, но очень довольная Карла также заработала 50 000 долларов бонуса за выступление вечера. Эспарза одержала пятую победу подряд, прервав серию Сяонань из шести выигрышей в UFC.

Напомним, что Карла – первая чемпионка UFC в женском минимальном весе, однако уже не владеет поясом и занимает 4-е место в официальном рейтинге своей категории. Китаянка до этого боя занимала третью строчку.

Ранее женщина-Киборг из Бразилии жестко бросила соперницу ради чемпионского пояса.

Также боец UFC вырубил вора, который пытался вскрыть его машину.

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Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
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