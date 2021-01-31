На него даже страшно смотреть: сильнейший человек планеты, побеждавший Вирастюка, возвращается в MMA

Сильнейший человек мира Мариуш Пудзяновский снова будет драться в смешанных единоборствах. Польский гигант вернется в клетку впервые с ноября 2019 года и возглавит KSW 59: Fight Code, который состоится 20 марта в Лодзе.

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Пудзяновский начал профессиональную карьеру еще в 16-летнем возрасте в соревновании по жиму лежа. В конце девяностых Мариуш начал выступать на турнире World’s Strongest Man, где пять раз завоевывал звание самого сильного человека планеты. Кстати, в 2003 году он опередил нашего Василия Вирастюка. К слову, в 2020 году победителем World’s Strongest Man стал еще один украинец Алексей Новиков.

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В начале 2000-х Пудзяновский отсидел 19 месяцев в тюрьме за избиение человека. Сам же спортсмен утверждал что хотел спасти другого человека от нападения "босса местной мафии".

В смешанных единоборствах Пудзяновский дебютировал в 2009 году и с тех пор успел провести 20 поединков – одержал 13 побед, восемь из них нокаутом и еще пять раз судейским решением. Только посмотрите на эту мощь:

Впрочем, нашлись те, кто сумел победить этого гиганта. И даже не один – на счету Мариуша семь поражений, три – нокаутом.

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При росте в 185 см боевой вес поляка составляет 117 кг. А в соревнованиях по пауэрлифтингу Мариуш выступал с весом в 145 кг. В его карьере даже был бой против знаменитого боксера-пухляша Эрика "Баттербина" Эша.

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