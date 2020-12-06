Многократный чемпион Украины Роман Долидзе одержал вторую победу в UFC

В этот раз ему не удалось остановить соперника досрочно

Грузино-украинский боец Роман Долидзе одержал победу на турнире UFC ON ESPN 19. По итогам трех раундов Роман победил бразильца Джона Аллана Арте раздельным решением судей: 29-28, 30-27, 28-29.

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Долидзе – чемпион мира и Европы по грэпплингу, 7 кратный чемпион Украины по грэпплингу, чемпион Украины по ММА и Free-Fight, чемпион мира по ММА. В 2018 году стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WWFC. Он провел восемь боев в MMA, учитывая сегодняшний, и все выиграл.

В 2018 году подписал контракт с UFC, но дебютировать в промоушене тогда не смог – Роман был дисквалифицирован на год за употребление запрещенных препаратов, которые попали в его организм с каплями для носа. В дебютном поединке в UFC в июле 2020-го Долидзе нокаутировал россиянина Хасида Ибрагимова.

Ранее мы писали, что российский боец UFC устроил драку на свадьбе, но получил сдачи и схватился за тарелку. Конфликт случился на почве алкоголя.

Украинский боец Ярослав Амосов рассказал о своем выступлении в Bellator:

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Ярослав Амосов – о победе над Сторли и развитии ММА в Украине

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