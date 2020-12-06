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Многократный чемпион Украины Роман Долидзе одержал вторую победу в UFC

6 декабря, 08:37

Александр Трикиша Александр Трикиша

В этот раз ему не удалось остановить соперника досрочно

Грузино-украинский боец Роман Долидзе одержал победу на турнире UFC ON ESPN 19. По итогам трех раундов Роман победил бразильца Джона Аллана Арте раздельным решением судей: 29-28, 30-27, 28-29.

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Долидзе – чемпион мира и Европы по грэпплингу, 7 кратный чемпион Украины по грэпплингу, чемпион Украины по ММА и Free-Fight, чемпион мира по ММА. В 2018 году стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WWFC. Он провел восемь боев в MMA, учитывая сегодняшний, и все выиграл.

В 2018 году подписал контракт с UFC, но дебютировать в промоушене тогда не смог – Роман был дисквалифицирован на год за употребление запрещенных препаратов, которые попали в его организм с каплями для носа. В дебютном поединке в UFC в июле 2020-го Долидзе нокаутировал россиянина Хасида Ибрагимова.

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UFC смешанные единоборства Роман Долидзе

Источник: Сегодня|Спорт

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