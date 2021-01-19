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Макгрегор показал свою яхту в Абу-Даби

19 января, 15:21

Олег Люлька Олег Люлька

К бою с Дастином Порье ирландец готовится в королевской роскоши

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал роскошную яхту, которую он снял ради того, чтобы максимально комфортно чувствовать себя в Абу-Даби. Напомним, на "Бойцовском острове" в столице Эмиратов в ближайшие выходные скандальный ирландец проведет бой с американцем Дастином Порье.

"Мой остров", – подписал фотографии своего плавсредства в Instagram Макгрегор

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Отметим, что с яхты открывается шикарный вид на "Этихад Арену", где рано утром 24 января, по киевскому времени, и состоится бой Макгрегор – Порье.

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Как мы писали ранее, все билеты на возвращение Конора Макгрегора были распроданы за 18 часов. Пропуска были доступны по цене от 216 до 1360 долларов.

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При этом Конор обещает быстрый бой. "Мне нравится Дастин. Я считаю, что он хороший боец, даже великий. Но все еще уровнем ниже меня. Я вырублю Порье за 60 секунд", – заявил ирландец.

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яхта UFC Конор Макгрегор

Источник: Сегодня|Спорт

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