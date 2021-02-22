Любительница сниматься голой залезла на пальму и сделала сальто

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант активно отдыхает после первого боя на кулаках. Девушка запостила в Instagram два смешных видеоролика.
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На первом Пейдж карабкается на пальму. "Девушка из джунглей", – подписала ролик Ванзант.
А на втором видео спортсменка делает эффектное сальто назад в бассейне.
Напомним, что в прошлом году во время карантина Пейдж привлекла к себе внимание голыми снимками с мужем. Девушка чуть ли же ежедневно выкладывала в соцсети пикантные фото.
Впрочем и в купальнике откровенных фото у Пейдж хватает.
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