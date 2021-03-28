Луке едва не задушил, Нурмагомедов победил – результаты UFC 260

Двоюродный брат Хабиба второй раз вышел в клетку под эгидой новой для него организации

В воскресенье утром по нашему времени в Лас-Вегасе провели турнир по смешанным единоборствам. В главном бою Нганну нокаутировал Миочича на UFC 260. Там же провели еще несколько интересных поединков.

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Во втором по важности "файте" вечера в США бразилец Висенте Луке нанес брутальное поражение американцу Тайрону Вудли. Бывший чемпион в полусреднем весе проиграл четвертый раз подряд. Причем Луке уже в первом раунде свалил соперника, а затем провел удушающий прием. Причем, едва не перестарался: Вудли на некоторое время потерял сознание, и даже сам Висенте испугался и запереживал за Тайрона.

Теперь у 29-летнего парня с чилийскими и бразильскими корнями в карьере 20 побед при семи поражениях.

Второй раз в клетке самого престижного дивизиона смешанных единоборств вышел двоюродный брат непобедимого Хабиба Нурмагомедова – Абубакар. После поражения в дебютном бою он справился с американцем Джаредом Гуденом. Все судьи единогласно отдали победу россиянину: 30-27, 30-27, 30-27.

Все результаты вечера в Вегасе. Основной кард:

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Фрэнсис Нганну победил Стипе Миочича (КО 2)

Висенте Луке победил Тайрона Вудли (SBM 1)

Шон О'Мэлли победил Томаса Алмейду (КО 3)

Миранда Мэверик победила Джиллиан Робертсон (UD 3)

Джейми Малларки победил Хама Уорти (КО 1)

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Предварительные бои:

Алонсо Менифилд победил Фабио Чернанта (SBM 1)

Абубакар Нурмагомедов победил Джареда Гудена (UD 3)

Михал Олексийчук победил Модестаса Букаускаса (SD 3)

Омар Моралес победил Шейна Янга (UD 3)

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Тем временем, Беринчик наехал на русского, а ему предложили вызвать Конора.

Смотрите, как вели себя на взвешивании Макгрегор и Порье:

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

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