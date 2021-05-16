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Куда смотрел рефери? Бойца задушили и продолжали бить бессознательное тело

Александр Трикиша Александр Трикиша
16 мая, 13:44
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Удушающий прием на турнире по смешанным единоборствам едва не обернулся трагедией. Боец потерял сознание, а его продолжали бить по голове
Душил соперника, пока тот не потерял сознание
Душил соперника, пока тот не потерял сознание

В России поединок по смешанным единоборствам на турнире ММА Серия 32: Народный Кубок едва не обернулся трагедией. Павел Летунов победил Владлена Сидоренко удушающим приемом в первом раунде, однако на деле ситуация в клетке оказалась намного страшнее.

В самом начале раунда Летунов схватил голову Сидоренко и принялся душить. Соперник сначала пытался вырваться из объятий, но спустя несколько секунд он уже практически не сопротивлялся. Несмотря на то что Сидоренко уже был без сознания, Летунов нанес ему еще несколько ударов в голову, пока рефери не остановил бой. Но куда он смотрел раньше?

После окончания боя Сидоренко так и остался лежать в центре клетки без сознания. Рефери пытался привезти его в чувство, а Летунов с тревогой смотрел на происходящее.

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Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
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