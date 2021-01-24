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Круче, чем нокаут! Опасное сальто после победы взорвало сеть

24 января, 10:28

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Майкл Чендлер нокаутировал Дэна Хукера и исполнил невероятный прыжок

На "Бойцовском острове" в Абу-Даби рано утром в воскресенье прогремела сенсация – легенда ММА Конор Макгрегор впервые в карьере проиграл нокаутом. На разогреве этого поединка прошли еще десять боев.

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В одном из них Майкл Чендлер в своем дебютном поединке в UFC одержал стремительную победу. Американец нокаутировал в первом раунде новозеландца Дэна Хукера.

После яркой победы Чендлер, ранее бывший чемпионом в Bellator, исполнил невероятное сальто. Смотрите сами:

Для Чендлера это 22-я победа в профессиональной карьере при пяти поражениях. Хукер проиграл 10-й бой из 30.

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По завершении всех поединков шоу UFC 257 Конор сделал громкое заявление. "Я вернусь! Вы увидите меня в 2021 году", – обещает ирландец.

Все подробности в спецтеме Бой Макгрегор - Порье

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видео MMA UFC смешанные единоборства боец сальто

Источник: Сегодня|Спорт

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