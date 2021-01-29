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Красотку UFC забанили на полгода. Как согрешила Ракель?

29 января, 16:07

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Пеннинтон дисквалифицирована из-за допинга

Четвертый номер мирового рейтинга легкого дивизиона UFC Ракель Пеннинтон дисквалифицирована. Девушку забанили на шесть месяцев за употребление допинга.

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Пеннинтон грозили два года вне спорта, но американское антидопинговое агентство (USADA) разобралось в ситуации. Оказалось, что врач прописал Ракель лекарство, в состав которого входил запрещенный препарат. И как только спортсменка увидела, что принимает допинг, тут же связалась с USADA и все рассказала. Из-за этого Пеннинтон смягчили срок дисквалификации с двух лет до полугода.

Ракель Пеннингтон 32 года. В смешанных единоборствах она провела 19 боев – 11 побед и 8 поражений.

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В мае 2018 года Ракель встретилась с Амандой Нуньес в поединке за чемпионский пояс UFC и проиграла нокаутом.

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MMA UFC смешанные единоборства Ракель Пеннингтон
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