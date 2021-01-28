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Хабибу предложили контракт в регби: "Ирландцев у нас нет и с микроклиматом порядок"

28 января, 19:05

Елена Павлова Елена Павлова

Футбольный клуб КАМАЗ, который выступает в ПФЛ, также предложил Нурмагомедову место в команде

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не собирается возвращаться в ММА – после сенсационного поражения Конора Макгрегора он не видит там для себя соперников. И недавно Хабиб заявил, что хотел бы начать футбольную карьеру. Но футбол – не единственный вариант для российского бойца. Регбийный клуб "Стрела" из Казани пригласил звезду UFC в свою команду.

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"Так-так, мы слышали, что Хабиб Нурмагомедов собрался начать футбольную карьеру. Но зачем футбол, когда есть регби? Тем более, что многие борцы и бойцы выступают тут очень успешно. Контракт в процессе, ждем в Казани — ирландцев у нас нет, так что с микроклиматом порядок. КАМАЗ, мы с вами поборемся за такого игрока", — написала "Стрела" в Twitter.

Отметим, что 28 января футбольный клуб КАМАЗ, который выступает в ПФЛ, также предложил Нурмагомедову место в команде.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года. В MMA он выиграл все 29 своих поединков. Если он не передумает, то титул UFC станет вакантным. На него уже есть два претендента – Дастин Порье и Майкл Чендлер.

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

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футбол регби UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов
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