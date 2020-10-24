Хабиб не уложился в вес перед боем с Гейджи: инспектора обвинили в ошибке на миллионы

Известный в мире смешанных единоборств диетолог не верит, что россиянин был способен на дополнительную сгонку

Известный в мире смешанных единоборств диетолог Майк Дольче не верит, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов перед защитой с Джастином Гейджи уложился в лимит весовой категории. По его словам, на церемонии взвешивания была допущена серьезная ошибка. Напомним, что Нурмагомедов полностью разделся, чтобы уложиться в 70,3 кг.

"На взвешивании произошло что-то очень тревожное. Когда Хабиб встал на весы, инспектор то ли по неосторожности, то ли из-за некомпетентности, совершил огромную ошибку, которая может стоить десятки миллионов. На мой взгляд, Хабиб, не сделал вес. Он первым встал на весы, у него было время на весогонку. Но глядя на него, задаешься вопросом, способен ли он был на дополнительную сгонку? Зачастую весы идут по восходящей траектории и должны уравновеситься. Инспектор не дал весам стабилизироваться по центру, и это неправильно", — приводит слова Дольче BJ Penn.

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Напомним, бой Хабиб – Гейджи состоится 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби и возглавит кард турнира UFC 254. Это будет третья защита титула у россиянина. Сообщалось, что Нурмагомедов согнал 8,5 кг за шесть дней, в том числе 3 кг утром до взвешивания.

Хабиб Нурмагомедов / Фото: Reuters

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье в сентябре 2019 года. И на взвешивании россиянину также пришлось снять с себя все, чтобы уложиться в категорию, но Хабиб победил американца. На данный момент на счету Нурмагомедова 28 выигрышей в 28 поединках в смешанных единоборствах. Гейджи в мае неожиданно победил Тони Фергюсона, одержавшего 22 победы и потерпевшего 2 поражения в 24 боях в MMA.

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Это будет первый бой для Нурмагомедова после смерти его отца. Напомним, папа и тренер Хабиба 57- летний Абдулманап Нурмагомедов умер в московской больнице в начале июля из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Смотрите, как проходило взвешивание Фергюсона и Гейджи

UFC249 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

Все подробности в спецтеме Бой Хабиба в UFC

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