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Хабиб готов вернуться ради боя на легендарном стадионе

17 февраля, 19:12

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Нурмагомедов хочет драться на "Камп Ноу"

Боец смешанных единоборств, чемпион UFC, Хабиб Нурмагомедов готов возобновить карьеру. Боец обратился к главе Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйну Уайту организовать ему поединок в Барселоне.

"Дэйна! Как насчет поединка на "Ноу Камп" перед 100 тысячами зрителей?" – предложил Нурмагомедов.

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Хабиб посетил матч 1/8 Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Пари Сен-Жермен". Французский клуб одержал победу – 4:1, а героем встречи стал форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, который оформил хет-трик.

После матча Мбаппе подарил свою футболку Хабибу.

Хабиб получил футболку Мбаппе после матча Барселона – ПСЖ

Напомним, сегодня два матча 1/8 финала Лиги чемпионов:

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру осенью прошлого года, после того, как в третий раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе, одолев американца Джастина Гейджи. На его счету 29 побед в 29 поединках.

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Барселона MMA UFC Хабиб Нурмагомедов
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