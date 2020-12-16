Девушку, нокаутировавшую 240-килограммового мужчину, подписала престижная бойцовская лига

Девушка-боец смешанных единоборств Дарина Маздюк подписала контракт с престижной американской лигой Bellator, сообщает "Чемпионат". Напомним, 28-летняя россиянка стала известной после фрик-поединка с 240-килограммовым блогером Григорием Чистяковым. Миниатюрная девушка нокаутировала неподготовленного, но тяжелого бойца. Видео в интернете стало вирусным.
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В Bellator Маздюк будет выступать в наилегчайшем весе.
До этого в смешанных единоборствах Дарина провела четыре поединка, победив в трех из них.
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Напомним, что фрик-поединок вызвал противоречивые чувства у болельщиков и экспертов. Известный рефери Марк Годдард, обслуживающий турниры UFC, назвал бой Маздюк с Чистяковым постыдным.
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