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Девушку, нокаутировавшую 240-килограммового мужчину, подписала престижная бойцовская лига

16 декабря, 08:18

Олег Люлька Олег Люлька

Хрупкая Дарина Маздюк пожинает плоды скандального поединка с огромным Григорием Чистяковым

Девушка-боец смешанных единоборств Дарина Маздюк подписала контракт с престижной американской лигой Bellator, сообщает "Чемпионат". Напомним, 28-летняя россиянка стала известной после фрик-поединка с 240-килограммовым блогером Григорием Чистяковым. Миниатюрная девушка нокаутировала неподготовленного, но тяжелого бойца. Видео в интернете стало вирусным.

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В Bellator Маздюк будет выступать в наилегчайшем весе.

До этого в смешанных единоборствах Дарина провела четыре поединка, победив в трех из них.

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Напомним, что фрик-поединок вызвал противоречивые чувства у болельщиков и экспертов. Известный рефери Марк Годдард, обслуживающий турниры UFC, назвал бой Маздюк с Чистяковым постыдным.

Смотрите нокаут в бою самых тяжелых боксеров

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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MMA смешанные единоборства Bellator
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