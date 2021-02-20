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Даже соцсети не ведет на русском: звезда UFC не хочет жить в России

20 февраля, 11:52

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Яна Куницкая рассказала, как жених впал в уныние в Питере

Боец смешанных единоборств Яна Куницкая заявила о нежелании возвращаться в Россию. Девушка сейчас живет со своим женихом Тиаго Сантосом в Бразилии.

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Куницкая, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), вспомнила, как через два дня после пребывания в Санкт-Петербурге ее возлюбленный впал в уныние. "Не знаю, что должно произойти, чтобы я вернулась жить в Россию. Что-то особенное, война какая-нибудь", – цитирует спортсменку sport24.

Куницкая обручилась с Сантосом в ноябре прошлого года. Он также является профессиональным бойцом MMA.

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В августе 2020-го россиянка пожаловалась на негатив от соотечественников. Она призналась, что именно по этой причине не ведет аккаунт в Instagram на родном языке.

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Куницкая известна по выступлениям в UFC. На ее счету 12 побед и пять поражений. Уже сегодня вечером Яна проведет поединок против Кетлен Виейры (11-1) на турнире UFC Fight Night 185 в Лас-Вегасе.

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MMA UFC смешанные единоборства Яна Куницкая

Источник: lenta.ru

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