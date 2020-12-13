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Уникальный чемпион UFC попал в больницу после "боя вечера" и истерики в октагоне

13 декабря, 13:17

Елена Павлова Елена Павлова

Фигейредо установил рекорд, став первым бойцом в истории, кому удалось защитить титул дважды за три недели

Утром 13 декабря в Лас-Вегасе на турнире по смешанным единоборствам UFC 256 в главном бою вечера чемпион лиги в наилегчайшем весе Дейвесон Фигейредо сошелся с Брэндоном Морено. И после пяти раундов поединок неожиданно завершился вничью, благодаря чему Дейвесон сохранил свой титул. А накануне бойцы провели загадочную дуэль взглядов в больших очках от солнца.

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Бразилец Дейвесон установил уникальный рекорд, став первым бойцом в истории, кому удалось защитить титул дважды за три недели. В минувшем месяце на турнире UFC 255 он менее чем за один раунд задушил Алекса Переса. Однако после боя Фигейредо был госпитализирован, об этом рассказал президент компании Дана Уайт на пресс-конференции после турнира.

Дейвесон Фигейредо и Брэндон Морено

Дейвесон Фигейредо и Брэндон Морено / Фото: UFC

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Кроме того, Уайт подтвердил информацию, что Фигейредо менее чем за сутки до боя находился в больнице из-за плохого самочувствия. Но тем не менее вышел в октагон и выдал вместе с Морено "Бой вечера". А затем разрыдался.

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