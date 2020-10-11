Cамый сумасшедший нокаут в истории: бойца UFC выключили ударом с разворота

Американец Бакли получил бонус в размере 50 тысяч долларов и слова восхищения от множества коллег

В ночь на 11 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби зрители увидели "самый сумасшедший нокаут в истории". В карде турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Island 5 состоялся поединок средневесов Хоакина Бакли и Импы Касанганая. И его эффектная концовка поразила всех любителей ММА. Тогда как в главном бою вечера шикарный удар ногой принес американскому бойцу шанс на титульный бой.

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Встреча Бакли и Касанганая завершилась эффектным нокаутом — американец Бакли просто выключил соперника ударом ногой с разворота. За эту невероятную победу он получил не только бонус UFC в размере 50 тысяч долларов, но и слова восхищения от множества коллег. Мастерство Хоакина поразило и экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Даниэля Кормье.

Хоакин Бакли – Импа Касанганай / Фото: UFC

"Видел много всякого дерьма в смешанных единоборствах, но это, возможно, самый сумасшедший нокаут в истории. Парень получит бонус", — написал Кормье на своей странице в Twitter.

А накануне боец UFC устроил красочное шоу на взвешивании в гриме Джокера.

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