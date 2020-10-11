Українська
$ 28,28
33,28
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Cамый сумасшедший нокаут в истории: бойца UFC выключили ударом с разворота

11 октября, 12:57

Елена Павлова Елена Павлова

Американец Бакли получил бонус в размере 50 тысяч долларов и слова восхищения от множества коллег

В ночь на 11 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби зрители увидели "самый сумасшедший нокаут в истории". В карде турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Island 5 состоялся поединок средневесов Хоакина Бакли и Импы Касанганая. И его эффектная концовка поразила всех любителей ММА. Тогда как в главном бою вечера шикарный удар ногой принес американскому бойцу шанс на титульный бой.

Реклама

Встреча Бакли и Касанганая завершилась эффектным нокаутом — американец Бакли просто выключил соперника ударом ногой с разворота. За эту невероятную победу он получил не только бонус UFC в размере 50 тысяч долларов, но и слова восхищения от множества коллег. Мастерство Хоакина поразило и экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Даниэля Кормье.

Хоакин Бакли – Импа Касанганай

Хоакин Бакли – Импа Касанганай / Фото: UFC

"Видел много всякого дерьма в смешанных единоборствах, но это, возможно, самый сумасшедший нокаут в истории. Парень получит бонус", — написал Кормье на своей странице в Twitter.

А накануне боец UFC устроил красочное шоу на взвешивании в гриме Джокера.

Реклама

Смотрите, как бойцы UFC сдают тест на коронавирус

Боец UFC ММА Коди Стаманн сдает тест на COVID-19

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нокаут UFC смешанные единоборства видео нокаута
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Усик взял в спарринг-партнеры гиганта-кикбоксера (фото)
Усик взял в спарринг-партнеры гиганта-кикбоксера (фото)Бокс
Легенда MMA Холли Холм одержала победу в главном бою UFC on ESPN 16: все результаты
Легенда MMA Холли Холм одержала победу в главном бою UFC on ESPN 16: все результатыMMA
Звезда UFC Нурмагомедов, у которого отец умер от коронавируса, призывает не носить защитные маски
Звезда UFC Нурмагомедов, у которого отец умер от коронавируса, призывает не носить защитные маскиMMA
Рейтинг популярности украинских спортсменов. ТОП-100 по подписчикам в Instagram
Рейтинг популярности украинских спортсменов. ТОП-100 по подписчикам в InstagramДругие
Джокер возвращается! Боец UFC устроил красочное шоу на взвешивании
Джокер возвращается! Боец UFC устроил красочное шоу на взвешиванииMMA
Шикарный удар ногой принес американскому бойцу 50 000 долларов и шанс на титульный бой
Шикарный удар ногой принес американскому бойцу 50 000 долларов и шанс на титульный бойMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять