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2 октября 00:00
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Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
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Бойцы вооруженных сил Украины сразятся в октагоне. Подробности шоу во Дворце спорта

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
21 сентября, 22:38
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Анонс турнира WWFC20 в Киеве: бой за звание чемпиона мира, 7 рейтинговых поединков два боя от Army MMA
Шоу WWFC20 пройдет во Дворце Спорта в Киеве 25 сентября
Шоу WWFC20 пройдет во Дворце Спорта в Киеве 25 сентября

25 сентября Киевский "Дворец Спорта" готовится принять шоу от ведущего ММА-промоушена Украины – юбилейный турнир WWFC20.

В главном противостоянии вечера за вакантный чемпионский титул в весе до 70 кг сойдутся латыш Александр Чижов и перспективный украинец Виталий Стоян.

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Виталий в прошлый раз выходил в октагон на турнирах WWFC четыре года назад, а последнее время выступал в разных международных лигах. В свою очередь, латвиец Чижов нынешней весной выиграл бой на WWFC18. Чижов ставит себе цель в будущем подписать контракт с UFC.

Напомним, что украинская лига успешно сотрудничает с UFC и лучшие бойцы лиги переезжают в США. Раньше этим маршрутом последовали Ион Куцелаба, Роман Долидзе и Сергей Спивак.

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Кроме поединков за титул, WWFC представит еще ряд любопытных противостояний от топовых бойцов разных стран.

В том числе состоится продолжение Гран-при за вакантный пояс в весовой категории до 57 кг. Напомним, что на прошлом вечере единоборств победу в группе "А" одержал Дмитрий Орлов, который теперь ожидает на победителя группы "Б", чтобы провести финальную схватку на WWFC21.

Также впервые в рамках вечера WWFC пройдут бои военных от Army MMA. В октагон выйдут лучшие представители вооруженных сил Украины, среди которых как действующие военные, так и ветераны.

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Где смотреть шоу. Вечер боев WWFC20 стартует в 18:00 в субботу, 25 сентября. Прямая трансляция будет доступна на сервисе Megogo. Билеты во Дворец Спорта доступны в продаже по цене от 200 грн.

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