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Боец MMA вырубил соперника за шесть секунд и установил новый рекорд ONE Championship

19 сентября, 12:16

Александр Трикиша Александр Трикиша

На счету нового рекордсмена Капитана Петчинди 141 победа

На турнире по смешанным единоборствам ONE Championship в Бангкоке Капитан Петчинди оформил один из самых быстрых нокаутов в MMA. 27-летний боец за шесть секунд нокаутировал Петчтатонга Петчфергуса. При этом, из этих шести секунд половина времени ушла на приветствие бойцов, а затем Капитан нанес мощнейший удар с правой.

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В официальном аккаунте ONE Championship в Instagram сообщили, что Петчинди установил новый рекорд промоушена. На его счету три чемпионских титула в тайском боксе, а послужной список составляет внушительный рекорд: 141-40.

INSTAGRAM
INSTAGRAM

Ранее мы писали, что звезду UFC Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия. Ирландский боец был допрошен на французском острове Корсика.

Позже стало известно, что Макгрегор на грани самоубийства: Конор заговорил после ареста. Ирландец, которому инкриминируют домогательства к замужней женщине, утверждает, что он раздавлен.

Смотрите, что украинская звезда UFC Марина Мороз сказала про Конора Макгрегора:

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Марина Мороз о Коноре Макгрегоре

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нокаут смешанные единоборства ONE Championship

Источник: Сегодня|Спорт

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