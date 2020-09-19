Боец MMA вырубил соперника за шесть секунд и установил новый рекорд ONE Championship

На турнире по смешанным единоборствам ONE Championship в Бангкоке Капитан Петчинди оформил один из самых быстрых нокаутов в MMA. 27-летний боец за шесть секунд нокаутировал Петчтатонга Петчфергуса. При этом, из этих шести секунд половина времени ушла на приветствие бойцов, а затем Капитан нанес мощнейший удар с правой.
В официальном аккаунте ONE Championship в Instagram сообщили, что Петчинди установил новый рекорд промоушена. На его счету три чемпионских титула в тайском боксе, а послужной список составляет внушительный рекорд: 141-40.
Ранее мы писали, что звезду UFC Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия. Ирландский боец был допрошен на французском острове Корсика.
Позже стало известно, что Макгрегор на грани самоубийства: Конор заговорил после ареста. Ирландец, которому инкриминируют домогательства к замужней женщине, утверждает, что он раздавлен.
Смотрите, что украинская звезда UFC Марина Мороз сказала про Конора Макгрегора:
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