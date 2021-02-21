Українська
$ 27,85
33,65
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Белоруса задушили в Лас-Вегасе: смотрите, как это произошло

21 февраля, 09:48

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Аспиналл победил Орловского удушающим приемом

В Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 19. Главный кард открывал поединок белоруса Андрея Орловского и англичанина Тома Аспиналла.

Реклама

Читайте также: На это невозможно смотреть: спортсменка истекала кровью после боя с россиянкой

Аспиналл доминировал в поединке, методично избивая соперника. И все было решено уже во втором раунде после того, как британец удачно применил удушающий прием.

Для Аспиналла эта победа стала 10-й при двух поражениях. Орловский проиграл 20-й бой из 50.

Реклама

Читайте также: Американский полицейский жестоко избил многодетного отца из России

Ранее на турнире UFC Vegas 19 Сергей Спивак из Молдовы нокаутировал американца Джареда Вандеру. Поединок был остановлен во втором раунде, когда Вандера уже не мог сопротивляться.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

MMA UFC смешанные единоборства Андрей Орловский
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Локтем с разворота: такого нокаута вы еще не видели
Локтем с разворота: такого нокаута вы еще не виделиMMA
UFC 258: чемпион едва не проиграл на первых секундах, но встал и победил нокаутом
UFC 258: чемпион едва не проиграл на первых секундах, но встал и победил нокаутомMMA
Красотка из смешанных единоборств сверкнула на пляже бездонным декольте
Красотка из смешанных единоборств сверкнула на пляже бездонным декольтеMMA
Завалил
Завалил "кабана" весом 190 кг: нокаут от зека-убийцы в самом "жирном" бою в истории боксаБокс
Доила коров, а сейчас секс-символ UFC: кровавая картина украинки с сочным бюстом
Доила коров, а сейчас секс-символ UFC: кровавая картина украинки с сочным бюстомMMA
Чем это они занимаются? Сексуальный
Чем это они занимаются? Сексуальный "треугольник" от пышногрудой звезды джиу-джитсуДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять