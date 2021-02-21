Белоруса задушили в Лас-Вегасе: смотрите, как это произошло

В Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 19. Главный кард открывал поединок белоруса Андрея Орловского и англичанина Тома Аспиналла.

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Аспиналл доминировал в поединке, методично избивая соперника. И все было решено уже во втором раунде после того, как британец удачно применил удушающий прием.

Для Аспиналла эта победа стала 10-й при двух поражениях. Орловский проиграл 20-й бой из 50.

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Ранее на турнире UFC Vegas 19 Сергей Спивак из Молдовы нокаутировал американца Джареда Вандеру. Поединок был остановлен во втором раунде, когда Вандера уже не мог сопротивляться.

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