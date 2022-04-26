Зинченко выйдет в старте против Реала на полуфинал ЛЧ (фото)

Пеп Гвардиола доверил игроку сборной Украины место на левом фланге обороны Ман Сити в 1/2 финала Лиги чемпионов

Команда Александра Зинченко - главный претендент на победу в Лиге чемпионов

Сегодня состоится первый полуфинал Лиги чемпионов 2021-2022. Между собой сразятся гранды английского и испанского футбола. Онлайн матча Манчестер Сити – Реал пройдет у нас на сайте. Начало – в 22:00.

Тем временем, Пеп Гвардиола и Карло Анчелотти определились со стартовыми составами. Участие в матче могли принять два украинца, однако с первых минут сыграет лишь Александр Зинченко. А вот кипер мадридцев Андрей Лунин начнет поединок со скамейки запасных.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ: Эдерсон – Стоунз, Ляпорт, Диаш, Зинченко – Родри, Де Брюйне, Бернарду Силва – Фоден, Жезус, Марез.

РЕАЛ: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Вальверде, Модрич, Кроос – Родриго, Бензема, Винисиус.

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Обе команды нынче лидируют в своих лигах. Реал уже без пяти минут чемпион, поскольку мадридцы опережают Барселону аж на 15 очков. Ничья в следующем туре против Эспаньола сделает "бланкос" чемпионом де-юре.

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А вот Ман Сити предстоит непростая борьба за золото. За пять туров до финиша подопечные Гвардиолы опережают Ливерпуль на один балл.

В позапрошлом сезоне команды встречались в 1/8 финала ЛЧ и оба поединка завершились победами Манчестер Сити со счетом 2:1. В прошлом же розыгрыше "горожане" дошли до финала турнира, но в итоге уступили трофей Челси.