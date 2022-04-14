Зинченко в полуфинале! Манчестер Сити выбивает Атлетико из Лиги чемпионов

Команда Пепа Гвардиолы сумела не пропустить в Мадриде и теперь может готовиться ко встрече с другой столичной испанской командой

Атлетико не сумел пробить Манчестер Сити / Фото: Getty Images

Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов. Одним из них стал Манчестер Сити, который сегодня противостоял Атлетико на "Ванда Метрополитано".

Команда Пепа Гвардиолы сумела заполучить минимальный перевес в первом поединке. Тогда победу англичанам обеспечил гол Де Брюйне в середине второго тайма.

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Сегодня же Сити вышел почти в том же составе, однако вместе Аке и Стерлинга в основе оказались Ляпорт и Фоден. А вот Александр Зинченко вновь остался на замене.

Атлетико даже в первом матче практически ничего не противопоставил сопернику, однако и в домашнем поединке, когда нужно было отыгрываться, мадридцы отдали сопернику инициативу. Лишь один удар в первом тайме!

Однако после перерыва мадридцев прорвало, а Сити решил играть по счету. Команда Симеоне часто била по воротам гостей, но в створ попала лишь дважды.

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От бессилия в концовке встречи завелся Фелипе, который по-хамски ударил Фодена сзади по ахиллам и спровоцировал массовую драку, а для себя – красную карточку. Мадридцы бросили в бой Суареса, Кунью и Карраско, но пробить англичан так и не сумели.

Таким образом, Манчестер Сити выходит в полуфинал второй сезон подряд и померяется силами с мадридским Реалом. Напомним, что испанцы вчера в зрелищном поединке выбили Челси.

АТЛЕТИКО – МАНЧЕСТЕР СИТИ 0:0

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Атлетико: Облак – Льорента, Савич, Фелипе, Мандава, Лоди (Корреа, 70) – Коке (Де Пауль, 69), Кондогбия – Лемар (Суарес, 82), Фелиш (Кунья, 82), Гризманн (Карраско, 69).

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер (Аке, 73), Стоунз, Ляпорт, Канселу – Родри, Де Брюйне (Стерлинг, 65), Гюндоган – Фоден, Марез, Бернарду Силва (Фернандиньо, 79).

Предупреждения: Фелипе, Льоренте, Савич – Родри, Аке, Марез, Фоден, Канселу.

Удаление: Фелипе.