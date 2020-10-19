Зинченко рекламирует форму "Манчестер Сити" для Лиги чемпионов

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко презентовал тренировочную форму английской команды для Лиги чемпионов. Он стал главным героем рекламной кампании "горожан". Последний поединок "горожан" в чемпионате Англии с "Арсеналом" (1:0) Александр пропустил из-за травмы. Из-за того повреждения Зинченко не смог помочь сборной Украины в октябре. У игрока – травма приводящей мышцы.

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Зинченко представил три комплекта экипировки в разных цветах – белый, светло-серый и бледно-розовый. Напомним, что свой первый матч в Лиги чемпионов "Манчестер Сити" проведет в среду, 21 октября – на своем поле встретится с португальским "Порту". А в прошлом сезоне выбыла из борьбы на стадии 1/4 финала.

Александр Зинченко / Фото: Manchester City

Ранее Зинченко ударно пожелал удачи Ломаченко в бою с Лопесом, но украинскому боксеру это не помогло. Утром 18 ноября он уступил по очкам американскому бойцу и потерял три чемпионских пояса.

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