Зинченко помог "МанСити" уничтожить "Олимпиакос": видео голов и обзор матча

Украинец впервые за 413 дней провел полный матч за "горожан" в Лиге чемпионов

В третьем туре Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" на своем поле разгромил греческий "Олимпиакос" 3:0. За победителей все 90 минут на позиции левого защитника отыграл украинец Александр Зинченко.

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Это первый полный матч Зинченко за "МанСити" в Лиге чемпионов с 18 сентября прошлого года, когда с украинцем в составе "горожане" с тем же счетом 3:0 обыграли "Шахтер".

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Олимпиакос" (3:0)

"Манчестер Сити" – "Олимпиакос" – 3:0

Голы: Торрес, 12, Жезус, 81, Канселу, 90

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер (Жоау Канселу, 82), Аке, Стоунз, Зинченко – Фоден (Родри, 69), де Брюйне (Нмеча, 85), Гюндоган – Марез (Габриэл Жезус, 69), Стерлинг (Бернарду Силва, 82), Ферран Торрес

"Олимпиакос": Жозе Са – Рафинья, Рубен Семеду, Сиссе, Холебас – Мвила, Камара (Масурас, 73), Бухалакис (Пепе, 46) – Ранджелович (Брума, 46), Вальбуэна (Судани, 85), Эль-Араби (Кока, 76)

Предупреждение: Камара

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Статистика матча "Манчестер Сити" – "Олимпиакос" (3:0)

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Зинченко, "Манчестер Сити" – "Олимпиакос" / Фото: Reuters

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Отметим, что команда другого украинского легионера Руслана Малиновского "Аталанта" в 3-м туре ЛЧ проиграла дома "Ливерпулю" 0:5.

Еще крупнее, чем "Аталанта" "Ливерпулю", во вторник вечером в Лиге чемпионов проиграл "Шахтер", уступивший в Киеве менхенгладбахской "Боруссии" 0:6.

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