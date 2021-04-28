Українська
$ 27,77
33,56

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Зинченко помог МанСити обыграть ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов

28 апреля, 23:52

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Из Парижа Манчестер Сити увез выездную победу над Пари Сен-Жермен в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

В Париже завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между Пари Сен-Жермен и Манчестер Сити. Британцы добыли выездную победу – 2:1. В одном из голов поучаствовал украинец Александр Зинченко.

Реклама

ПСЖ удалось забить быстрый гол. Уже на 15-й минуте Маркиньос после навеса с углового отправил мяч в сетку.

Однако развить успех французы не смогли. Футболисты МанСити здорово оборонялись, нейтрализуя усилия Неймара и Мбаппе.

Расклады не поле изменила замена у англичан. На 62-й минуте на поле вышел Александр Зинченко.

Реклама

И уже через две минуты украинец отметился голевой передачей. Отдал не Кевина де Брюйне, который делал заброс в штрафную, но мяч влетел в дальний угол.

В тренде
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)
Мирча Луческу

А вскоре Марез мощным ударом со штрафного принес победу Манчестер Сити. ПСЖ ко всем бедам еще и доигрывал матч в меньшинстве. Это Гуэй получил красную карточку за грубый фол.

Смотрите также: Видео голов и лучших моментов матча ПСЖ – МанСити

Реклама

Пари Сен-Жермен – Манчестер Сити – 1:2
Голы: Маркиньос (15) – де Брюйне (64), Марез (71)
Удаление: Гуэй (77)

Ответный матч – 4 мая в Манчестере.

Напомним, что вчера уже был сыгран один поединок 1/2 финала Лиги чемпионов. Реал на своем поле сыграл вничью с Челси.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Глава УЕФА разрешил четырем командам играть в Суперлиге. Но с оговоркой
Глава УЕФА разрешил четырем командам играть в Суперлиге. Но с оговоркойЛига чемпионов
Еще миллиард для Динамо: сколько Луческу заработал для киевлян
Еще миллиард для Динамо: сколько Луческу заработал для киевлянФутбол
Футбол их сделал! Суперлига выбросила белый флаг после выхода шести клубов Англии
Футбол их сделал! Суперлига выбросила белый флаг после выхода шести клубов АнглииФутбол
Прощай, Реал, МанСити и Челси! В 1/2 ЛЧ их заменят Бавария, Боруссия и Порту
Прощай, Реал, МанСити и Челси! В 1/2 ЛЧ их заменят Бавария, Боруссия и ПортуЛига чемпионов
Реал – Челси: онлайн полуфинала Лиги чемпионов
Реал – Челси: онлайн полуфинала Лиги чемпионовЛига чемпионов
Суперлиги уже нет, а из нее продолжают выходить: минус еще два отца
Суперлиги уже нет, а из нее продолжают выходить: минус еще два отцаФутбол

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять