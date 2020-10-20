Зидан считает матч с "Шахтером" особенным и хочет поберечь проблемного Рамоса

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан перед поединком 1-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером" ответил на вопросы журналистов. Поединок состоится 21 октября в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано". Ранее мы сообщали, что "Шахтер" улетел в Испанию на матч с "Реалом" с нападающими из дубля.

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О кадровых потерях "Шахтера" из-за COVID-19

"Мы всегда концентрируемся на ближайшем матче. "Шахтер" – очень конкурентоспособная команда, которая обладает хорошим резервом. У нас также есть те, кто не сможет участвовать в ближайшей встрече, и длинная скамейка запасных. Мы готовимся со всей ответственностью, хотим подтвердить свой уровень".

Зинедин Зидан / Фото: Reuters

О критике после поражения от "Кадиса"

"Критика – привычное для футбола явление. Матч с "Кадисом" не получился, но завтра "Реал" ждет другой поединок, и мы постараемся поменять эту динамику. Мы проиграли только три очка. Не хочу вдаваться в детали, но мы прекрасно знаем, что хотим изменить. Я не знаю, что будет завтра, но уверяю, что мы будем биться до конца. Сделаем все, чтобы наши болельщики гордились "Реалом".

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Зинедин Зидан и Эден Азар / Фото: Reuters

О состоянии Эдена Азара

"Он перенес сложную травму и нуждается во времени на восстановление. На поле я требую от своих игроков по максимуму, поэтому они должны быть полностью готовыми. Надеюсь, что Эден скоро присоединится к нам: вернется, будет играть и помогать добиваться поставленных целей".

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О том, что время Модрича и Марсело ушло

"Нет, это не так. Соглашусь, критика была заслуженной, но это касается не отдельных игроков. Сейчас мы в одной лодке. А критика есть всегда, иногда ее больше, иногда меньше. Ответом может стать наша работа. У нас плотный график, матчи каждые три дня. В ближайшее время постараемся изменить динамику, и завтрашний матч в этом плане особенный".

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О состоянии Серхио Рамоса

"У него проблемы, сегодня он с нами не тренировался. Хотим поберечь нашего капитана. Есть те, кто в лучшем состоянии. Но еще в день поединка посмотрим, как Серхио будет себя чувствовать".

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О том, что футбол стал более физическим

"Да, это правда. Футбол поменялся, интенсивность матчей намного выше. Чтобы соответствовать, нужно тренироваться больше. Я сторонник этого: играть до конца, прессинговать на половине поля соперника. Мы всегда стараемся загнать противника на его половину. И для этого нужно, чтобы все были готовы физически".

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Тибо Куртуа / Фото: Reuters

О готовности Тибо Куртуа

"Куртуа всегда показывал, что он великий вратарь. Ему потребовалось время, чтобы адаптироваться в Мадриде. Никто никогда не сомневался в его качествах. С каждым днем он играет все лучше и лучше. Это важно и для него, и для команды. Если бы все игроки нашей команды отдавались на поле на 100%, мы были бы непобедимы. И стремимся к этому".

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