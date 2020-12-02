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Жена Реброва призналась, есть ли коронавирус у украинского тренера "Ференвароша"

2 декабря, 16:43

Елена Павлова Елена Павлова

Сегодня венгерский клуб должен сыграть с "Барселоной" в Лиге чемпионов

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" украинец Сергей Ребров, несмотря на все слухи о найденном у специалиста COVID-19, здоров и сможет вывести команду на матч 5-го тура Лиги чемпионов против "Барселоны". Вчера Ребров пришел на пресс-конференцию, несмотря на разговоры о его заражении. А позже с заявлением выступила его жена Анна.

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Ранее у украинского наставника было подозрение на коронавирус, но тест показал негативный результат. Об этом супруга Реброва написала в сторис в Instagram:

"Друзья, у Сергея нету COVID-19! Он абсолютно здоров!"

Анна Реброва
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Анна Реброва / Фото: Instagram

Напомним, что накануне венгерские и испанские СМИ сообщили, что наставник "Ференцвароша" испытывает симптомы простудного заболевания, поэтому клубные врачи заподозрили, что у тренера COVI-19. Ребров сдал тест и вынужден был на время изолироваться от команды.

Добавим, что ключевым матчем для "Ференцвароша" в текущей Лиге чемпионов станет поединок против "Динамо" в Киеве. В очном противостоянии команды определят обладателя путевки в Лигу Европы.

Смотрите, как "Ференцварош" играл с "Ювентусом"

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