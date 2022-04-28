Желтая субмарина утонула. Ливерпуль сделал заявку на финал ЛЧ

Ливерпуль сломил сопротивление Вильярреала в первом полуфинальном матче ЛЧ, одержав победу со счетом 2:0

Ливерпуль vs Вильярреал / Фото: Reuters

В среду, 27 апреля, состоялся полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль встречался с Вильярреалом. Мы вели онлайн матча Ливерпуль – Вильярреал на нашем сайте.

"Желтая субмарина" сумела сохранить "сухими" ворота в первом тайме, но в следующей 45-минутке не смогла сдержать мерсисайдцев.

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На 53-й минуте встречи мяч в собственные ворота отправил игрок Вильярреала Эступиньян.

А спустя две минуты Мане удвоил перевес Ливерпуля. Салах тонко прокинул мимо защиты Вильярреала на сенегальца и Садио без опеки отправил мяч в ворота гостей.

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Окончательный счет в поединке – 2:0. Ливерпуль обеспечил хороший задел перед ответным матчем в Испании.

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ЛИВЕРПУЛЬ – ВИЛЬЯРРЕАЛ – 2:0

Голы: Эспуминьян, 53', Мане, 55'

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд (Гомес, 81), Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (Кейта, 72), Фабиньо, Алькантара – Салах, Мане (Жота, 72), Диас (Ориги, 81).

Вильярреал: Рульи – Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Тригерос, 72) – Чуквуезе (Диа, 72), Парехо (Орье, 72), Капу, Коклен (Педраса, 57) – Ло Чельсо, Данджума (Алькасер, 86).

ОБЗОР МАТЧА

Ответный матч состоится 3 мая в Испании на стадионе "Керамика".