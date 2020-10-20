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"Зенит" – "Брюгге": анонс и прогноз на матч от комментатора

20 октября, 16:55

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Ярослав Ракицкий против Эдуарда Соболя в Лиге чемпионов

Сегодня в первом туре группового этапа Лиги чемпионов состоится матч "Зенит" – "Брюгге". Начало – в 19:55. В ожидании поединка – анонс и прогноз.

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"Зенит" Ярослава Ракицкого встретится с "Брюгге" Эдуарда Соболя. У российской команды вне игры Малком и дисквалифицированный Дуглас Сантос, остальные в строю.

А у бельгийцев свои потери – у вратаря Симона Миньоле, защитника Одило Коссуну и нападающего Михаэла Крменчика накануне выявили коронавирус. Тогда как Матей Митрович травмирован и не будет играть до февраля.

Команда из Санкт-Петербурга выиграла все семь домашних матчей с представителями Бельгии, а "Брюгге" в России побеждал один раз при четырех поражениях.

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"Зенит" после 11 туров своего чемпионата возглавляет турнирную таблицу, имея одинаковое количество очков со "Спартаком". В последних шести турах они обязательно чередовали победы с ничьими.

Их "черно-синий" соперник также лидер Лиги Жюпиле и также имеет конкурента с одинаковым количеством баллов – "Шарлеруа" (у них по 19 набранных очков). До последнего тура у "Брюгге" была пятиматчевая победная серия, но накануне команда Клемента расписала ничью с льежским "Стандардом" (1:1).

ПРОГНОЗ. "Зенит" фаворит встречи. По идее, они должны побеждать. Предполагаю, что обе команды забьют и будет тотал больше 2,5.

Параллельно с этой игрой можно смотреть матч "Динамо" – "Ювентус".

"Зенит" – "Брюгге"
Лига чемпионов, 20 октября в 19:55, Футбол 3, OLL.TV

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прогноз Лига чемпионов анонс Зенит Санкт-Петербург Брюгге

Источник: Сегодня|Спорт

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