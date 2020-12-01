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Новости Лиги чемпионов 2020/2021

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"Зальцбург" разбил "Локомотив" в Москве и опустил его на последнее место

1 декабря, 23:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Российская команда не выиграла ни одного матча в пяти турах Лиги чемпионов

Во вторник вечером в российском столице встречались коллективы группы А, которые разыгрывают между собой путевку в плей-офф Лиги Европы. В пятом туре австрийскому "Зальцбург" удалось добыть первую победу, разобравшись с московским "Локомотивом" – 3:1. Читайте расписание, трансляции и результаты вторника в Лиге чемпионов.

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В первом круге соперники разошлись в Австрии ничьей 2:2, теперь же успех был на стороне "Зальцбурга". Интересно, что три мяча в гостей забили молодые немецкие форварды: 22-летний Мергим Бериша сделал дубль в первом тайме, а 18-летний Карим Адейеми поставил точку на 81-й минуте. Правда, за пару минут перед его голом Антон Миранчук реализовал пенальти.

Этот успех позволил австрийской команде обойти "Локомотив" на одно очко и подняться на третье место.

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БаварияБаварияБав
4
4
0
0
15
4
11
12
Забитые 15
Пропущеные 4
Разница 11
Результаты последних матчей: В В В В
2
АтлетикоАтлетикоАтл
4
1
2
1
4
7
-3
5
Забитые 4
Пропущеные 7
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н В П
3
ЗальцбургЗальцбургЗал
5
1
1
3
10
15
-5
4
Забитые 10
Пропущеные 15
Разница -5
Результаты последних матчей: В П П П Н
4
ЛокомотивЛокомотивЛок
5
0
3
2
5
8
-3
3
Забитые 5
Пропущеные 8
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н Н П Н

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Читайте на нашем сайте онлайн "Атлетико" – "Бавария". В последнем туре 9 декабря австрийский гранд примет "Атлетико", а "Локо" поедет в Мюнхен. Смотрите обзор матча "Локомотив" – "Зальцбург":

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