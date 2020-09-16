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Забарный обошел Шеву и Жору и стал самым молодым полевым игроком "Динамо" в еврокубках

16 сентября, 13:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В более юном возрасте дебютировать "на Европе" успел вратарь Максим Коваль

Вчерашний матч третьего раунда отбора Лиги чемпионов, в котором "Динамо" победило АЗ Алкмаар, ознаменовался для киевской команды историческим событием. Защитник Илья Забарный оказался самым молодым полевым футболистом "Динамо", который играл в еврокубках. В день матча с нидерландским клубом парню, отпраздновавшему день рождения 1 сентября, было 18 лет и ровно две недели.

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Мы писали, что в начале августа Луческу привлек двух юниоров в основной состав "Динамо", и постепенно Илья заслужил место в основном составе. Интересно, что Забарный побил рекорд Георгия Цитаишвили, который в 2018 году дебютировал в еврокубках во встрече с чешским "Яблонцем". Тогда ему было 18 лет и 25 дней.

А самым юным в целом остается вратарь Максим Коваль: в 2010 году против "Аякса" он вышел в возрасте 17 лет и 251 дня. Интересно, что четвертым в списке значится нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко. В 1994 году против московского "Спартака" он сыграл в 18 лет и 55 дней.

Читайте также: тренер АЗ высказался о поражении от "Динамо".

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