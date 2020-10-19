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За сутки до матча "Динамо" – "Ювентус" рассмотрели предложение играть без болельщиков

19 октября, 20:50

Елена Павлова Елена Павлова

Ранее Минздрав разрешил заполнить столичную арену на 30%

Матч первого тура Лиги чемпионов между "Динамо" и "Ювентусом" 20 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве все-таки пройдет со зрителями. Хотя за сутки до матча был риск сыграть при пустых трибунах. При том, что ранее Минздрав разрешил заполнить столичную арену на 30% от общей вместимости – порядка 20 000 болельщиков.

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По сообщениям Telegram-канала "Динамо Київ Inside", 19 октября, за день до поединка, на экстренном совещании в Кабмине решался вопрос о возможности проведения матча "Динамо" в Лиге чемпионов без зрителей. Инициативу проявили Минздрав и МВД. Причина – эпидемиологическая ситуация в столице, которая сейчас входит в "оранжевую" зону по уровню распространения коронавируса.

НСК "Олимпийский"

НСК "Олимпийский" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, что "Динамо" начало продажу билетов на матч с "Ювентусом" еще до получения разрешения от правительства. Цена тикетов колеблется от 150 до 7000 грн.

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Добавим, что 20 октября болельщики на НСК "Олимпийский" не увидят Роналду– "Ювентус" прилетит в Киев без Криштиану из-за положительного теста футболиста на коронавирус.

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/ Фото: Сегодня

Напомним, что ранее возник скандал перед матчем Украина – Испания. Непосредственно в день игры было принято решение заполнить "Олимпийский" только на 15% вместо ранее заявленных 30% в связи с решением комиссии по чрезвычайным ситуациям. Тем не менее, по наблюдениям "Сегодня", на арену пускали всех, кто пришел с билетами.

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