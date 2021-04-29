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За что удаляют в Лиге чемпионов: видео жестокого фола игрока ПСЖ

29 апреля, 08:50

Александр Трикиша Александр Трикиша

Футболист ПСЖ заработал красную карточку за невероятно грубый фол против игрока Манчестер Сити. Он удален второй раз в сезоне еврокубков. Такое было только восемь лет назад

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Поединок между ПСЖ и Манчестер Сити в полуфинале Лиги чемпионов ознаменовался невероятно грубым нарушением правил полузащитником парижан Идриссом Гейе. На 77-й минуте сенегалец заработал прямую красную карточку за нарушение правил против Илкая Гюндогана. Видео голов и обзор матча ПСЖ – МанСити есть на нашем сайте.

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Немецкий футболист чудом отделался легким ушибом и сумел продолжить матч, тем не менее рефери не стал жалеть Гейе и сразу же удалил грубияна с поля. Opta сообщает, что игрок ПСЖ повторил рекорд Лиги чемпионов 8-летней давности.

Для него это удаление стало вторым в текущем еврокубковом сезоне. Ранее Идрисс получал красную карточку в матче группового этапа против Лейпцига. Подобное удавалось только Альваро Арбелоа из Реала в сезоне 2012/2013 годов.

А ведь буквально вчера футболист Олимпика получил жуткую травму в матче УПЛ. Его срочно на скорой отправили из Чернигова в Киев на операцию.

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