"Ювентус" скромно победит "Динамо" с голом Мораты: ожидания букмекеров

Сегодня праздник Лиги чемпионов заглянет на улицу болельщиков "Динамо". Подопечные Мирчи Луческу стартуют на групповом этапе поединком против чемпионов Италии. Наш сайт ведет онлайн "Динамо" – "Ювентус", а сама встреча начнется на "Олимпийском" в 19:55.
Несмотря на то, что в составе гостей из-за коронавируса не сыграет Криштиану Роналду, букмекерские конторы фаворитом встречи называют туринцев. Коэффициент на их победу – около 1.85, тогда как на динамовцев – около 5.00, на ничью – 3.50. Причем разгрома аналитики не ожидают, самые популярные счета – 0:1 (коэф. – 6.20), 0:2 (7.80) и 1:2 (8.70). А вот наиболее реальной для хозяев видят победу 1:0 (10.50).
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Как видим, обилия голов не предрекают – скорее всего, соперники забьют два мяча. Довольно вероятный счет – 1:1 (6.90). Самыми опасными у "Юве" считают испанца Морату (коэф. на гол – 2.50), итальянца Кьезу (3.20), шведа Кулушевски (4.00). У "Динамо" же можно поставить на Влада Супрягу (4.50) или Виталия Буяльского (6.00), который нередко отличается в важных поединках.
Хотя стоит помнить, что прогнозисты нередко ошибаются. Например, букмекеры, астролог и специалист по лицам ошиблись в Ломаченко.
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