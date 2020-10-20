"Ювентус" скромно победит "Динамо" с голом Мораты: ожидания букмекеров

Киевская команда проведет первый за четыре года матч Лиги чемпионов

Сегодня праздник Лиги чемпионов заглянет на улицу болельщиков "Динамо". Подопечные Мирчи Луческу стартуют на групповом этапе поединком против чемпионов Италии. Наш сайт ведет онлайн "Динамо" – "Ювентус", а сама встреча начнется на "Олимпийском" в 19:55.

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Несмотря на то, что в составе гостей из-за коронавируса не сыграет Криштиану Роналду, букмекерские конторы фаворитом встречи называют туринцев. Коэффициент на их победу – около 1.85, тогда как на динамовцев – около 5.00, на ничью – 3.50. Причем разгрома аналитики не ожидают, самые популярные счета – 0:1 (коэф. – 6.20), 0:2 (7.80) и 1:2 (8.70). А вот наиболее реальной для хозяев видят победу 1:0 (10.50).

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Как видим, обилия голов не предрекают – скорее всего, соперники забьют два мяча. Довольно вероятный счет – 1:1 (6.90). Самыми опасными у "Юве" считают испанца Морату (коэф. на гол – 2.50), итальянца Кьезу (3.20), шведа Кулушевски (4.00). У "Динамо" же можно поставить на Влада Супрягу (4.50) или Виталия Буяльского (6.00), который нередко отличается в важных поединках.

Хотя стоит помнить, что прогнозисты нередко ошибаются. Например, букмекеры, астролог и специалист по лицам ошиблись в Ломаченко.

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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