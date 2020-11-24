"Ювентус" – "Ференцварош": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Сегодня в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов один из фаворитов группы G "Ювентус" сыграет с аутсайдером – венгерским "Ференцварошем". Матч на "Альянц Стэдиум" в Турине начнется в 22:00 по киевскому времени. Мультимедийный онлайн "Ювентус" – "Ференцварош" идет на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями, а также фото и видеоповторами ключевых эпизодов.

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"Ференцварош" – "Ювентус" / Фото: Reuters

В прямом эфире матч в Турине во вторник, 24 ноября, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 3". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

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Напомним, что из-за травм туринцы потеряли ряд опытных игроков обороны – Бонуччи, Кьеллини и Демирала. Поэтому главный тренер "Юве" Андреа Пирло вызвал в первую команду 18-летнего румынского центрального защитника Дрэгушина. Буффон тоже вне заявки из-за мышечного повреждения.

Ранее мы писали, что Роналду дублем приносит победу "Ювентусу" и догоняет Ибрагимовича по голам. Португальский форвард забил восемь мячей в пяти матчах чемпионата Италии.

Смотрите, как "Ференцварош" и "Ювентус" играли в Венгрии

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