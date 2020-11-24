Українська
$ 28,37
33,76

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

"Ювентус" – "Ференцварош": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

24 ноября, 21:30

Елена Павлова Елена Павлова

Список трансляций поединка четвертого тура группового раунда ЛЧ в Турине

Сегодня в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов один из фаворитов группы G "Ювентус" сыграет с аутсайдером – венгерским "Ференцварошем". Матч на "Альянц Стэдиум" в Турине начнется в 22:00 по киевскому времени. Мультимедийный онлайн "Ювентус" – "Ференцварош" идет на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями, а также фото и видеоповторами ключевых эпизодов.

Реклама

"Ференцварош" – "Ювентус"

"Ференцварош" – "Ювентус" / Фото: Reuters

В прямом эфире матч в Турине во вторник, 24 ноября, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 3". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Читайте также: Украинская ассоциация футбола опровергла приход Реброва на место Шевченко

В тренде
Андрей Шевченко не может вернуться к детям в Лондон
Реклама

Напомним, что из-за травм туринцы потеряли ряд опытных игроков обороны – Бонуччи, Кьеллини и Демирала. Поэтому главный тренер "Юве" Андреа Пирло вызвал в первую команду 18-летнего румынского центрального защитника Дрэгушина. Буффон тоже вне заявки из-за мышечного повреждения.

Ранее мы писали, что Роналду дублем приносит победу "Ювентусу" и догоняет Ибрагимовича по голам. Португальский форвард забил восемь мячей в пяти матчах чемпионата Италии.

Смотрите, как "Ференцварош" и "Ювентус" играли в Венгрии

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов где смотреть Ювентус Турин Ференцварош футбол-3
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У футболиста
У футболиста "Динамо" с гигантской зарплатой возникли осложнения после коронавирусаФутбол
"Динамо" – "Барселона": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Защитник
Защитник "Динамо" вернулся после COVID-19 и расстроен, что не сыграет против МессиЛига чемпионов
Супряга, это твой шанс! Перед
Супряга, это твой шанс! Перед "Динамо" "Барселона" потеряла всю защитуЛига чемпионов
"Барселона" уже в Киеве: каталонцы закрылись в 5-звездочном отелеЛига чемпионов
Капитан
Капитан "Динамо" вылечился от коронавируса накануне матча с "Барселоной"Лига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять