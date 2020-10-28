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"Ювентус" – "Барселона": прогноз комментатора на матч грандов в Лиге чемпионов

28 октября, 13:58

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Ставка на большое количество голов и ничью в дуэли соперников "Динамо"

Самый привлекательный поединок Лиги чемпионов 28 октября состоится в Италии. На нашем сайте стартовал онлайн "Ювентус" – "Барселона".

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Яркая афиша поединка второго тура Лиги чемпионов. Повторение финала турнира 2015 года. Добавляет ему перца вероятная встреча Криштиану Роналду с Лионелем Месси. Однако португалец, вероятнее всего, не сыграет из-за положительного теста на коронавирус.

В первом туре "Юве" справился с "Динамо" в Киеве (2:0), но в чемпионате их дела складываются не лучшим образом – две победы, три ничьи, в том числе накануне с "Вероной" (1:1) и, как следствие, пятое место в турнирной таблице Серии А. У туринцев вне игры также Матейс Де Лигт, Алекс Сандро и Джорджо Кьеллини, а это означает серьезные проблемы в обороне.

"Блаугранас" также не могут похвастаться убедительной формой. И хоть они разгромили "Ференцварош" (5:1), но в Ла Лиге уже три тура не побеждают – после ничьи с "Севильей" команда Кумана проиграла сначала "Хетафе", а затем "Реалу". Видеть "Барсу" на 12-м месте Примеры ох как непривычно. В лазарете у нее тер-Штеген, Умтити и Коутиньо.

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ПРОГНОЗ. Думаю, испанцы не проиграют. По логике, матч завершится ничьей. Все же у обеих команд новые тренеры и не лучшим образом пока что складываются дела. Думаю, стоит ожидать голы в обоих таймах и обе команды забьют.

"Ювентус" – "Барселона"

Лига чемпионов, среда, 28 октября, 22:00, "Футбол 3", OLL.TV

Узнавайте расписание и результаты матчей 28 октября в Лиге чемпионов.

Смотрите, как "Ювентус" не сумел переиграть "Верону" в чемпионате Италии:

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