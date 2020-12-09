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"Я не расист": арбитр объяснил, почему назвал темнокожего "негром"

9 декабря, 09:04

Александр Трикиша Александр Трикиша

Рефери утверждает, что его просто неправильно поняли

Румынский арбитр Себастьян Колтеску отреагировал на обвинения в расизме после скандального матча "ПСЖ" – "Истанбул" в Лиге чемпионов, который был прерван после того, как румын назвал члена тренерского штаба стамбульцев камерунца Пьера Вебо "черным парнем".

"По-румынски Negru значит "черный". Я не расист", – объяснил свои слова Колтеску изданию Get French Football News.

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Позже Себастьян на своей странице в Twitter попросил прощения и заявил, что никогда не позволил бы себе проявление расизма.

"Извините за недопонимание. В моих намерениях никогда не было проявления расизма. В такой атмосфере люди иногда не могут правильно выразить свои чувства, и их могут неправильно понять. Прошу прощения от имени Лиги чемпионов. Надеюсь, вы понимаете. #Notoracism", – написал Колтеску.

Напомним, скандальный матч "ПСЖ" – "Истанбул" будет доигран сегодня, но обслуживать его будет уже другая бригада арбитров.

"ПСЖ" – "Истанбул", скандал Видео: Reuters

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расизм Лига чемпионов арбитр ПСЖ Истанбул Башакшехир

Источник: Сегодня|Спорт

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