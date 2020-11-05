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Вратарь "Барсы" впервые сыграл после 2:8 от "Баварии" и, похоже, понял, что ничего не поменялось

5 ноября, 15:56

Олег Люлька Олег Люлька

"С этим надо что-то делать..." Матч с "Динамо", несмотря на победу, расстроил Марка-Андре тер Штегена

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген победно отметил свое возвращение на поле после операции на колене, из-за которой он не играл с августа, с того самого кошмарного для каталонцев матча с "Баварией" (2:8). Однако вчерашний поединок "Барсы" с "Динамо", выигранный 2:1 благодаря сейвам тер Штегена, принес киперу "блаугранас" и немало разочарования.

"Я мечтал вернуться на поле и снова заняться любимым делом, делать свою работу и побеждать. Но это был не самый лучший матч, у "Динамо" было много моментов, и с этим надо что-то делать. Это проблема, которую нам предстоит решить в будущем. "Барселоне" не хватает концентрации, из-за чего мы и страдаем", – цитирует голкипера каталонцев Марка-Андре тер Штегена Marca

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Смотрите, как тер Штеген спасал "Барселону" в игре с "Динамо"

Тер Штеген и Цыганков

Тер Штеген и Цыганков / Фото: Reuters

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Ранее полузащитник "Динамо" Александр Андриевский именно тер Штегена назвал человеком, помешавшим киевлянам взять очки на "Камп Ноу". "Какой-то спайдермен был сегодня у них на воротах", – заявил динамовец.

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Напомним, что лучшим игроком матча "Барселона" – "Динамо" был признан вратарь киевлян Нещерет. 18-летний кипер "бело-синих" получил даже более высокую оценку за игру, чем Месси и тер Штеген.

Обзор матча "Барселона" – "Динамо" (2:1)

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Барселона Динамо Киев Марк-Андре Тер Штеген

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

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