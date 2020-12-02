Вице-чемпион мира из "Реала": "После гола "Шахтера" мы потеряли уверенность"

Лука Модрич и Тони Кроос надеются на победу в последнем матче группы в Лиге чемпионов

Вчерашняя победа "Шахтера" над "Реалом" стала большой сенсацией. Правда, букмекеры не верят в выход "Шахтера" в плей-офф Лиги чемпионов. Мадридская команда опустилась на третье место в группе, однако вопрос выхода в 1/8 финала она может решить домашней победой над "Боруссией".

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Серебряный призер ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии Лука Модрич в комментарии испанскому изданию Marca рассказал о причинах неудачи "Реала":

"Проблема в том, что когда соперник выходит вперед, мы начинаем терять уверенность в своих силах и играть не так, как до гола. Необходимо это изменить и найти решение проблемы. "Реал" уже не раз показывал, что когда нужно побеждать, мы способны на это. Но доказывать это нужно на поле, а не на словах. Сейчас нам не хватает прежней стабильности. Можем провести потрясающий матч, а затем два плохих. Это нужно исправить как можно быстрее".

Невеселым был и немецкий полузащитник Тони Кроос, чьи слова приводит сайт УЕФА:

"Тяжело покидать поле со счетом 0:2. Возможно, мы не были слишком хороши, но успешно провели первый тайм. После первого гола мы опустили свою самооценку, а после второго полностью потеряли веру в себя, хотя пытались бороться до конца. Все, что мы можем сделать теперь, – это победить в последнем матче. К этому нас вынуждает турнирное положение".

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Напомним, как "Шахтер" вчера победил "Реал":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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