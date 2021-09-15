15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
iPhone13: что нового и цена iPhone13: что нового и цена ⚽ Шериф - Шахтер: онлайн 💥 Обострение на Донбассе ⚽ Интер - Реал: онлайн

Лига чемпионов 2021/2022

Главная Матчи Таблицы Команды Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Вернидуб не остановит Шахтер. Букмекеры уверены в удачном старте дончан в Лиге чемпионов

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
15 сентября, 15:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Команда Роберто Де Дзерби – явный фаворит поединка первого тура против чемпиона Молдовы
Педриньо приносит Шахтеру победу над Монако
Педриньо приносит Шахтеру победу над Монако / Фото: Getty Images

Сегодня пройдут восемь матчей группового раунда Лиги чемпионов 2021/2022. В первом туре донецкий Шахтер сразится с тираспольским Шерифом. Поединок пройдет в Тирасполе на стадионе "Шериф". Начало – в 19:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Шериф – Шахтер пройдет у нас на сайте. Тем временем букмекеры определили шансы команд на успех во встрече.

Реклама

По мнению экспертов, фаворитом матча является украинская команда. Коэффициент на триумф Шахтер составляет 1.85, на победу Шерифа – 5.00. Ничья же оценивается в 3.40.

Читайте также: Где смотреть матч Лиги чемпионов Шериф – Шахтер

Шериф стал главной сенсацией текущей Лиги чемпионов, пробившись в основную сетку сквозь четыре отборочных раунда, одолев такие команды, как Црвена Звезда и загребское Динамо. А главным творцом успеха тираспольцев является украинский тренер Юрий Вернидуб!

Реклама

Юрий Вернидуб вывел Шериф в Лигу чемпионов
Юрий Вернидуб вывел Шериф в Лигу чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

Шахтер и Шериф до этого встречались четырежды. В 2003 году команды пересекались в квалификации Лиги чемпионов. В Тирасполе команды разошлись миром (0:0), а в Донецке победу праздновал Шахтер (2:0). А вот оба матча в Кубке Содружества остались за молдаванами.

Реклама

Сразу после матча в Тирасполе пройдет еще один поединок группы D. Онлайн-трансляция матча Интер – Реал также будет доступна у нас на сайте. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Реал Реал Реа
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
2
Интер Интер Инт
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
3
Шахтер Шахтер Шах
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
4
Шериф Шериф Шер
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Покер - это спорт!
Новости покера
Петраков - тренер сборной
Опрос
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металлист 1925
7
6:12
6
13
Черноморец
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Мариуполь
7
11:16
4
16
Львов
7
4:13
2
Показать больше
Среда, 15 сентября
--:--
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять