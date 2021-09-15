Вернидуб не остановит Шахтер. Букмекеры уверены в удачном старте дончан в Лиге чемпионов

Команда Роберто Де Дзерби – явный фаворит поединка первого тура против чемпиона Молдовы

Педриньо приносит Шахтеру победу над Монако / Фото: Getty Images

Сегодня пройдут восемь матчей группового раунда Лиги чемпионов 2021/2022. В первом туре донецкий Шахтер сразится с тираспольским Шерифом. Поединок пройдет в Тирасполе на стадионе "Шериф". Начало – в 19:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Шериф – Шахтер пройдет у нас на сайте. Тем временем букмекеры определили шансы команд на успех во встрече.

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По мнению экспертов, фаворитом матча является украинская команда. Коэффициент на триумф Шахтер составляет 1.85, на победу Шерифа – 5.00. Ничья же оценивается в 3.40.

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Шериф стал главной сенсацией текущей Лиги чемпионов, пробившись в основную сетку сквозь четыре отборочных раунда, одолев такие команды, как Црвена Звезда и загребское Динамо. А главным творцом успеха тираспольцев является украинский тренер Юрий Вернидуб!

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Юрий Вернидуб вывел Шериф в Лигу чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

Шахтер и Шериф до этого встречались четырежды. В 2003 году команды пересекались в квалификации Лиги чемпионов. В Тирасполе команды разошлись миром (0:0), а в Донецке победу праздновал Шахтер (2:0). А вот оба матча в Кубке Содружества остались за молдаванами.

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Сразу после матча в Тирасполе пройдет еще один поединок группы D. Онлайн-трансляция матча Интер – Реал также будет доступна у нас на сайте. Начало – в 22:00 по киевскому времени.