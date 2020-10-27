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На матч "Шахтер" – "Боруссия" на "Олимпийском" пустят болельщиков

27 октября, 15:26

Елена Павлова Елена Павлова

Пропуски на НСК пока стартуют от 100 гривен

Сегодня в Киеве донецкий "Шахтер" примет итальянский "Интер" в рамках второго тура Лиги чемпионов, а в продажу уже поступили билеты на следующий домашний поединок "горняков". 3 ноября на НСК "Олимпийский" состоится матч 3-го тура группового этапа "Шахтер" – "Боруссия" Менхенгладбах.

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Донецкий клуб начал реализацию билетов, которая пройдет в несколько этапов. Приоритетное право покупки традиционно у владельцев абонементов. Они смогут приобрести пропуск на матч с немцами уже сегодня, 27 октября. Причем со скидкой 10% от стоимости билета в свободной продаже.

"Шахтер" – "Боруссия" М

"Шахтер" – "Боруссия" М / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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С 28 октября приоритетная возможность купить билеты для подписчиков Shakhtar Club. Также в этот период билеты смогут приобрести болельщики, которые посетили поединок с "Интером".Ну и третий этап начнется с 29 октября, когда стартует свободная продажа на матч "Шахтер" – "Боруссия". Купить билеты можно на shakhtar.com или в мобильном приложении Shakhtar Tickets.

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Сейчас цены на билеты начинаются от 100 гривен и доходят 10 000 в Sky Box. Однако в день игры их стоимость будет выше. А можно и вообще не попасть, так как на матч "Шахтер" – "Интер" разрешили допустить только 15% зрителей от общего количества мест на "Олимпийском".

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Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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