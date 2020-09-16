В плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" должно убрать с дороги Яремчука и Безуса

"Гент" переиграл "Рапид" и теперь ждет встречи с киевлянами

Соперник киевского "Динамо" по плей-офф Лиги чемпионов определился в матче 3-го квалификационного раунда между бельгийским "Гентом" и австрийским "Рапидом". В напряженной борьбе на стадионе "Геламко Арена", несмотря на отставку главного тренера Ласло Болони, сильнее оказались бельгийцы – 2:1. Напомним, что ранее "Динамо" в Лиге чемпионов переиграло АЗ Алкмаар.

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Счет в матче был открыт на 36-й минуте – отличился Никлас Дорш, которому ассистировал Свен Кумс. На 59-й минуте преимущество бельгийского клуба увеличил его украинский нападающий Роман Яремчук, который реализовал пенальти. Еще два украинца – Игорь Пластун и Роман Безус – начали матч на скамье запасных. Но если Роман все-таки вышел во втором тайме, то Игорь так и не получил игровое время.

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Роман Яремчук / Фото: Reuters

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Уже на четвертой дополнительной минуте встречи разрыв в счете сократил Юсуф Демир с передачи Деяна Любичича. Однако перевести поединок хотя бы в дополнительное время австрийцы уже не успели. Теперь в плей-офф Лиги чемпионов "Гент" встретится с киевским "Динамо". Первый матч состоится 22 или 23 сентября, а ответный 29 или 30 сентября. Победитель этой дуэли выйдет в групповой раунд.

Ранее мы также сообщали, что украинский форвард "Гента" шокировал команду своей грубостью.

Смотрите, как "Гент" играл в чемпионате Бельгии

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