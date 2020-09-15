В матче "Динамо" с АЗ увидим не больше двух голов: прогноз на Лигу чемпионов

Как завершится матч в основное время и кто пройдет в следующий раунд турнира

Сегодня в борьбу за еврокубки ступает киевское "Динамо". На НСК "Олимпийский" команда Мирчи Луческу проведет матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против команды АЗ Алкмаар. Начало поединка в 20:00. Участник следующего этапа определится по итогам одной встречи при пустых трибунах. Мы ведем онлайн "Динамо" – АЗ Алкмаар с яркими видео, фото и комментариями матча.

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Фаворитом киевского матча аналитики букмекерских контор считают "Динамо". На победу украинской команды в основное время установлен коэффициент 2.30, на ничью – 3.55, на победу АЗ – 3.15. То есть, вероятность выигрыша команды Мирчи Луческу по итогам 90 минут оценивается в 42%, ничьей – в 28%, выигрыша гостей из Алкмаара – в 30%.

Мирча Луческу на тренировке "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Тем не менее наиболее вероятным счетом основного времени букмекеры называют 1:1 – коэффициент 6.00. Далее по популярности исхода победы обеих команд 1:0 и 2:1 – 9.50. На проход "Динамо" в следующий квалификационный раунд с учетом дополнительного времени и серии пенальти установлен показатель 1.74, а на проход АЗ – 2.20. Таким образом, киевлянам на попадание в раунд плей-офф дают 56% против 44% на гостей.

АЗ Алкмаар в Киеве / Фото: Официальный сайт ФК АЗ Алкмаар

Аналитики ожидают не очень результативный матч. На то, что будет два гола или меньше, принимают ставки с коэффициентом 1.87 (вероятность события – 52%), коэффициент на более 2,5 гола в основное время равен 2.02 (вероятность – 48%).

Ранее мы также сообщали, что футболисты АЗ Алкмаар без масок прогулялись по Киеву в день матча с "Динамо".

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