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В Лигу чемпионов после реформы будут брать команды по приглашению

10 декабря, 16:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

На групповом этапе могут сыграть по шесть команд из элитных еврочемпионатов

Появилась новая информация о процедуре формирования групп в элитном еврокубке после скорой реформы. На прошлой неделе мы сообщали, что Лига чемпионов изменит формат в 2024 году: будут играть, как в шахматах. Теперь, кроме традиционных принципов привлечения команд по рейтингу страны в еврокубках, будут обращать внимание и на клубный табель о рангах.

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Об этом сообщает британское издание The Sun.

В частности, два места из 36 собираются отдать под приглашения – так называемые wild card. Рассматривают возможность выдавать их клубам, которые не попадают в Лигу чемпионом по нынешней системе отбора, но имеют высокий клубный рейтинг в течение последних пяти сезонов.

Например, заняли в своих чемпионатах места вне ТОП-4, но хорошо котируются в Европе. В сезоне 2020/21 в группу ЛЧ имел бы шансы попасть "Арсенал". Английские журналисты предвкушают, что в новом варианте турнира Премьер-лигу будут представлять сразу шесть клубов. Сейчас в группу ЛЧ можно попасть, заняв место в первой четверке сильного чемпионата или выиграв Лигу Европы. После нововведений у больших клубов появится дополнительная "лазейка" в элитный турнир.

Читайте о том, что "Реал" прошел групповой этап Лиги чемпионов 29-й раз подряд.

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Новый формат надеются обсудить и даже согласовать уже на апрельском Конгрессе УЕФА. Функционеры пытаются не допустить создание альтернативной Суперлиги, куда перебежали бы многие гранды. Главная цель реформы – увеличить количество "больших" матчей и прибыль от продажи телетрансляций.

Смотрите, как "Манчестер Сити" разгромил "Марсель" в последнем туре группового этапа:

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