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В Лиге чемпионов новый возрастной рекорд! Героем стал 16-летний юнец

8 декабря, 21:38

Александр Трикиша Александр Трикиша

Предыдущий рекорд Селестина Бабаяро был побит на 67 дней

Нападающий дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко стал самым юным игроком в истории Лиги чемпионов. Футболист появился на поле в матче шестого тура группового этапа против российского "Зенита" на 58-й минуте. На момент матча немцу исполнилось 16 лет и 18 дней, сообщает Opta.

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Мукоко побил рекорд экс-игрока "Челси" Селестина Бабаяро на 67 дней, который дебютировал в Лиге чемпионов в футболке "Андерлехта" в сезоне 1994/95 годов.

Ранее 16-летний форвард "Боруссии" установил рекорд чемпионата Германии. Юссуфа Мукоко стал самым юным игроком немецкой Бундеслиги, сыграв против "Герты".

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ТОП-5 самых молодых дебютантов в истории Лиги чемпионов:

  • Юссуфа Мукоко – 16 лет и 18 дней
  • Селестин Бабаяро – 16 лет и 85 дней
  • Райан Шерки – 16 лет и 100 дней
  • Ален Халилович – 16 лет и 126 дней
  • Юри Тилеманс – 16 лет и 145 дней
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Смотрите, как "Боруссия" играла с "Лацио":

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Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко

Источник: Сегодня|Спорт

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