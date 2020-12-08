В Лиге чемпионов новый возрастной рекорд! Героем стал 16-летний юнец

Нападающий дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко стал самым юным игроком в истории Лиги чемпионов. Футболист появился на поле в матче шестого тура группового этапа против российского "Зенита" на 58-й минуте. На момент матча немцу исполнилось 16 лет и 18 дней, сообщает Opta.
Мукоко побил рекорд экс-игрока "Челси" Селестина Бабаяро на 67 дней, который дебютировал в Лиге чемпионов в футболке "Андерлехта" в сезоне 1994/95 годов.
Ранее 16-летний форвард "Боруссии" установил рекорд чемпионата Германии. Юссуфа Мукоко стал самым юным игроком немецкой Бундеслиги, сыграв против "Герты".
ТОП-5 самых молодых дебютантов в истории Лиги чемпионов:
- Юссуфа Мукоко – 16 лет и 18 дней
- Селестин Бабаяро – 16 лет и 85 дней
- Райан Шерки – 16 лет и 100 дней
- Ален Халилович – 16 лет и 126 дней
- Юри Тилеманс – 16 лет и 145 дней
Смотрите, как "Боруссия" играла с "Лацио":
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