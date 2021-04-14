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В Баварии назвали две причины вылета из Лиги чемпионов

14 апреля, 08:16

Олег Люлька Олег Люлька

По словам вратаря и тренера мюнхенской команды, путевку в полуфинал ЛЧ они проиграли парижскому клубу не вчера, а еще неделей ранее в Германии

В Баварии назвали две причины вылета команды из Лиги чемпионов, где немецкий гранд не смог защитить прошлогодний титул. Накануне мюнхенцы выиграли у ПСЖ в Париже 1:0, но не смогли пройти в полуфинал из-за домашнего поражения 2:3 недельной давности.

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Итак, причина первая – ошибки первого матча.

Причина №2 – нехватка последнего касания (читай – травмированного Левандовски) в "ответке".

"Бавария выбыла из борьбы не сегодня. Мы должны были лучше сыграть в Мюнхене. Очень обидно, поскольку упустили там массу моментов", – приводит слова голкипера мюнхенцев Нойера официальный сайт УЕФА

Нойер

Нойер / Фото: Reuters

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Солидарен с Нойером и главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик.

"Обычно моя команда очень умело действует в завершающей стадии атак, но сегодня не хватало последнего касания. Впрочем, мы бы прошли дальше, если бы не загубили столько голевых моментов в первом матче, если бы не пропустили тогда третий мяч. Должен выразить огромную признательность своей команде, но будет честно поздравить и соперника", – заявил Флик

Отметим, что в 1/2 финала Лиги чемпионов ПСЖ сыграет с победителем пары Манчестер Сити – Боруссия Д. В первой встрече дортмундцы проиграли "горожанам" со счетом 1:2.

Обзор матча ПСЖ – Бавария – 0:1

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